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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Toplantıda, üye üniversiteler arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Yükseköğretim alanındaki güncel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, öğrenci ve akademik personel hareketliliği ile ortak proje ve etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitelerimizin bilgi ve deneyimlerini ortak çalışmalarla buluşturmak, hem yükseköğretimin niteliğine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu birlikteliklerin yeni projelere zemin oluşturmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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