Bozkır’da okul denetimleri sürüyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde okul denetimleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu incelendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde okul denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. İlçe genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Demirci, okulda yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında okulun fiziki durumu ile eğitim-öğretim süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı