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Sinop'ta Hafızlık Mezuniyet Coşkusu

Sinop'ta Hafızlık Mezuniyet Coşkusu
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Sinop’un Boyabat ilçesinde Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Mezuniyet programı öncesinde hafız öğrencilerin katılımıyla konvoy gerçekleştirildi. Ardından okul bahçesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla okul bahçesine giriş yapan hafız öğrenciler, mezuniyet programına renk kattı. Programda, öğrencilerin hafızlık eğitimlerini tamamlamalarının mutluluğu ve gururu yaşandı.

Programın sonunda geleneksel hale gelen çocukları ıslatma etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Mezun olan hafızlar arasında Alper Karaman, Burak Sevinç, Talha Dilgeç, Yusuf Şen, Ahmet Alkan, Eymen Kızlaslan, Hüseyin Öz ve M. Mustafa Tekcan'ın bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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