Bornova Belediyesi Baba Destek Programı Başlatıyor

Bornova Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı başlatıyor. Program, 3-11 yaş arası çocuğu olan babalara yönelik olarak düzenlenmiştir ve çocukların sağlıklı ve mutlu büyütülmesini hedeflemektedir. Programda çeşitli konular ele alınacak ve AÇEV eğitmenleri tarafından yönetilecektir. Programa annelerin de katılımı sağlanacaktır.

Bornova Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle "Baba Destek Programı" başlatıyor. 3-11 yaş arası çocuğu olan babalara yönelik düzenlenecek program, 13 Kasım'da Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde başladı.

Çocukların sağlıklı ve mutlu büyütülebilmesini hedefleyen program, babaların çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını, sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlandı. 3-11 yaş arası çocuğu olan babalara özel 13 hafta sürecek olan program, 13 Kasım Pazartesi günü başladı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ndeki program her hafta Pazartesi günü düzenlenecek ve 13 hafta atacak.

Programda, "Babanın rolü", "Aile Tutumları", "Dinleme ve Anlatma", Demokratik İlişki ve Empati", "Olumlu Davranış Geliştirme", "Sosyal Duygusal Gelişim", "Zihinsel Gelişim", "Bedensel ve Cinsel Gelişim", "Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun", "Yaşam Zorlukları ve Baba", "Çocuğun Sorumluluk Kazanması", "Sağlıklı Cinsel Yaşam" konuları AÇEV eğitmenleri eşliğinde ele alınıyor. Programda annelerin de katılacağı iki oturum da yer alacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "Anneler kadar babaların da çocukların gelişimlerine katkı vermelerinin önemini ortaya koyan ve onları bu yönden destekleyen bir programın geleceğimiz olan çocuklarımıza çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Bu nedenle bu programa katılan tüm babaları kutluyorum" dedi.