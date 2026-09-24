Bolu Mudurnu'da servis şoförlerine öğrenci taşımacılığı bilgilendirmesi yapıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla öğrenci servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde seminer niteliğinde gerçekleştirilen toplantıda, genel trafik kurallarının yanı sıra öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar, servis araçlarının bakım ve temizliği ile öğrencilerin güvenli şekilde taşınması konuları ele alındı. Özellikle özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler ve velilerinin taşınması sırasında gösterilmesi gereken hassasiyetin önemine vurgu yapıldı.

"Öğrenciler bizim evlatlarımız, onlar bize emanet"

Servis şoförlerinin sahada karşılaştıkları durumların da değerlendirildiği ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mürsel Sarı, şoförlere uyarılarda bulundu. Öğrenci taşımanın yalnızca bir ulaşım hizmeti olmadığını ve büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Sarı, "Öğrenciler bizim evlatlarımız, onlar bize emanet. Her bir öğrencimizin güvenliği ve huzuru hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Program, taşıma hizmetlerinin daha düzenli, güvenli ve kaliteli şekilde yürütülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, ilgili kurumlar ve servis şoförleri ile iş birliği içerisindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Toplantıya; Şube Müdürü Mürsel Sarı, Trafik Tim Komutanı Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Levent Özyünsel, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alican Duvarcı ve ilçede görev yapan servis şoförleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı