Bolu'da 8 okul binası güçlendirilecek

Bolu Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kent genelindeki 8 eğitim binasında güçlendirme çalışması yapılacağını açıkladı. Çalışmalar süresince öğrenciler belirlenen okullarda tekli veya ikili eğitim sistemiyle öğrenimlerini sürdürecek.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelindeki eğitim binalarında gerçekleştirilen teknik değerlendirmeler sonucunda 8 binada güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, güçlendirme çalışmaları 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için il merkezi ve ilçelerde farklı okullarda eğitim planlaması yapıldı.

Merkezde öğrenciler farklı okullara yönlendirilecek

İl merkezindeki planlamaya göre Mevlana İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri, Karaköy TOKİ İlkokulu/Ortaokulu'nda tekli eğitim sistemiyle öğrenim görecek. Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri Şehit Ozan Özen Ortaokulu'nda, Canip Baysal Ortaokulu öğrencileri ise Canip Baysal İlkokulu'nda ikili eğitim sistemiyle eğitimlerine devam edecek. Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin de Canip Baysal Anadolu Lisesi'nde tekli eğitim sistemiyle öğrenimlerini sürdüreceği belirtildi. Güçlendirme kapsamındaki Canip Baysal Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin ise İzzet Baysal Anadolu Lisesi Pansiyonu'na yerleştirileceği kaydedildi.

Gerede ve Dörtdivan'da da düzenleme yapıldı

İlçelerde güçlendirme çalışması yapılacak okullara ilişkin de yeni eğitim planlaması oluşturuldu. Gerede Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulu öğrencileri, Seviller Ortaokulu'nda ikili eğitim sistemiyle öğrenim görecek. Gerede Şehit İlhan Sezer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Gerede Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda tekli eğitim sistemiyle eğitimlerine devam edecek. Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu'nda tekli eğitim sistemiyle öğrenimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı