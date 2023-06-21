Bitlis Eren Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi, BEÜ Rektörü, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü, Bitlis Belediye Başkanı, Eren Holding Temsilcisi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretim üyesi ve öğrencilerin fotoğrafları yer aldı. Mezun olan öğrenciler anı belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.