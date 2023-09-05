Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlköğretim okulu yönetim ve öğretmenleri bu yıl ilk kez okula başlayacak olan birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerini eğlence parkı kurarak karşıladı. Uyum haftası etkinlikleri çerçevesinde okula kurulan eğlence parkında öğrenciler doyasıya eğlenirken velilerde çocuklarının eğlencesine ortak oldu.

Birinci sınıf öğrencilerine okulda coşkulu karşılama

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlköğretim okulu yönetim ve öğretmenleri bu yıl ilk kez okula başlayacak olan birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerini eğlence parkı kurarak karşıladı. Uyum haftası etkinlikleri çerçevesinde okula kurulan eğlence parkında öğrenciler doyasıya eğlenirken velilerde çocuklarının eğlencesine ortak oldu.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak ancak ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri okula uyum sağlamak amacıyla bir hafta önce başladı. Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası çerçevesinde okula başlaması ile birlikte Adana'nın Kozan ilçesinde ilköğretim okullar öğrencilerini etkinlikler ile karşıladı. Halit Dağlı İlköğretim okulu yönetimi öğrencilerin okula daha kolay alışması ve okulu sevmeleri için okul bahçesine eğlence parkı kurarak palyaçolar ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek ilkokul ve anasınıfı öğrencilerini karşıladı. Aileler çocuklarını öğretmenlerine emanet ederek okul bahçesinde çocukların eğlencesine ortak olurken öğrenciler doyasıya eğlendi.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, bu yıl okullarında 218 öğrencinin birinci sınıfa başladığını kaydederek öğrencilerin okula kolay alışması ve okulu sevmeleri için öğretmenler ile birlikte böyle bir karşılama planladıklarını kaydetti. Velilerden Ramazan Kaplan, çocuklarının birinci sınıfa başlayacağını ve çocukları ile birlikte çok heyecanlı olduklarını ifade ederek öğretmenlere çocuklar için hazırlanan bu güzel etkinlik için teşekkür etti.

Öğrenciler oyun alanlarında doyasıya eğlenerek okulun ilk günlerinde arkadaşlarına alışmaya başladı.