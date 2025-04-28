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Birikim Okulları'ndan "Akran Nezaketi Zirvesi"

Birikim Okulları'ndan
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Birikim Okulları, gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine yönelik önemli bir adım attı. Akran zorbalığına karşı çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyen okul, "Akran Nezaketi" kavramının önemine dikkat çekmek amacıyla Akran Nezaketi Zirvesi'ni düzenledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün de katıldığı zirvede, eğitim sektörüne yol gösterici olmayı amaçlayan oturumlar gerçekleştirildi. Eğitimcilere sağlıklı ve empatik iletişimin önemi vurgulandı. Zirve kapsamında düzenlenen interaktif oturumlarda konuşmacılar, uzmanlar ve eğitmenler; öğrenci ve öğretmenlerin birbirlerine karşı daha saygılı, anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım geliştirmesinin yollarını anlattı.

Birikim Okulları yetkilileri, eğitimde yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarına dikkat çekerek, geleceğin liderlerinin sadece bilgiyle değil, empatiyle de donatılması gerektiği mesajını verdi. Akran nezaketi uygulamalarının, toplumsal barış ve bireysel huzur açısından önemli bir adım olduğunun altı çizildi.

Birikim Okulları'ndan 'Akran Nezaketi Zirvesi'

Birikim Okulları'ndan 'Akran Nezaketi Zirvesi'

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Eğitim
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