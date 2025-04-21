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Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti

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"Ödevi zaten biz yapıyoruz, çocuğun yapabileceği ödevler verin" diyerek isyan eden baba, öğretmenlere çağrıda bulundu. Eğitimciler ise ödevlerin öğrencinin seviyesine uygun olması gerektiğini vurguluyor.

Çocuklarına verilen proje ödevlerinin zorluk seviyesinden şikâyet eden bir baba, öğretmenlere seslendi. Tepkisini, "Ödevi zaten biz yapıyoruz, çocuğun yapabileceği ödevler verin" sözleriyle dile getiren velinin sitemi geniş yankı uyandırdı.

BU YÖNDEKİ ELEŞTİRİLER SIKÇA GÜNDEME GELİYOR

Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere verilen bazı proje ödevlerinin, yaş grubunun bilgi ve beceri düzeyinin üzerinde olduğu yönündeki eleştiriler sıkça gündeme geliyor. Veliler, bu tür ödevlerin çoğu zaman çocuklardan çok ebeveynleri meşgul ettiğini ve öğrencilerin öğrenme sürecine katkısının sınırlı kaldığını savunuyor.

EĞİTİMCİLER DE UYARIYOR

Uzmanlar ise proje ödevlerinin asıl amacının öğrenciyi araştırmaya, üretmeye ve öğrenmeye teşvik etmek olduğunu hatırlatıyor. Ancak yaş ve seviye gözetilmeden verilen ödevlerin, çocukta özgüven kaybına ve aile içinde stresli süreçlere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

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Bir baba, çocuğuna verilen proje ödevine isyan etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Adam doğru söylemiş. Öğrencinin yapabieceği işler verin. Ev de verlilerin yaptığı şeyleri okulda bizim okul yaptı diye böbürlenmek kendini kandırmaktır

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