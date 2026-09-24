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Bingöl'de Terörle Mücadele ekipleri 3 günde yaklaşık 5 bin kişiye bilgilendirme yaptı

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Bingöl'de Terörle Mücadele ekipleri 3 günde yaklaşık 5 bin kişiye bilgilendirme yaptı
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Bingöl'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme standı açtı. 3 gün süren çalışmada yaklaşık 5 bin kişiye ulaşıldı; terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatıldı, Kızılay çorba ikram etti.

Bingöl'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, Bingöl Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış haftası kapsamında çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında üniversite girişişine bilgilendirme standı açıldı.

Standlarda öğrenci ve öğretim üyelerine terör, terör örgütleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ile terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Çalışma kapsamında katılımcılara çeşitli bilgilendirici broşürlerin yanı sıra hediyeler dağıtıldı. Türk Kızılayı Bingöl Şubesi tarafından da katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

3 gün süren faaliyetlerde yaklaşık 5 bin öğrenci, öğretim görevlisi ve aile yakınına ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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