Bingöl'de Dezavantajlı Kadın ve Gençlere Bilgisayar Destekli Reklam Tasarım Kursu

Bingöl'de Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde dezavantajlı kadın ve gençlerin iş sahibi olmaları için bilgisayar destekli reklam tasarım kursu veriliyor. Kurs bitiminde gerek özel sektörle gerekse kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak, kursiyerlerin istihdamına da katkı sağlanacak.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), TRB1 Bölgesinde bulunan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de "Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Projesi" çerçevesinde Bingöl'de çeşitli kurslar vermeye devam ediyor. Proje çerçevesinde, kadın ve gençleri kapsayan dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımının artırılması hedefleniyor. Söz konusu proje çerçevesinde Bingöl'de açılan 185 saatlik bilgisayar destekli reklam-tasarım kursunda yaklaşık 20 kişi eğitim alıyor.

Projeye dair açıklamalarda bulunan FKA Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, toplamda 26 adet mesleki eğitim kursu düzenleyeceklerini belirtti. Telimen, "Fırat Kalkınma Ajansı olarak Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürüttüğümüz dezavantajlı kesimlerin işgücü istihdamına entegresiyle ilgili proje çerçevesinde çeşitli mesleki eğitimler düzenliyoruz. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde toplamda 26 adet mesleki eğitim kursu düzenleyeceğiz. Kursiyerlerimize psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı gibi danışmanlıklar vereceğiz ve sonrasında da eğitimler bittikten sonra da istihdamları için gerek özel sektörle, gerekse kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde kursiyerlerimizin istihdamı noktasında katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

"Bu proje 3.6 milyon euro bütçeli bir proje"

Projenin yüzde 85'inin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğinin altını çizen Telimen, "Bu proje 3.6 milyon euro bütçeli bir proje. Yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15'i ülkemiz bütçesinden karşılanıyor. Bu anlamda ajansımız yaklaşık 2 senedir projeyle ilgili faaliyetleri hem çeşitli işgücü piyasasına yönelik analiz çalışmaları hem mesleki eğitimler hem de kariyer danışmanlığı gibi çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu alandaki kurumlarla ilgili kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Şimdiye kadar Bingöl'de kadın giyim modelist yardımcılığı anlamında iki kursumuz tamamlandı. Yine makine bakım-onarım kursunu tamamladık, bu arkadaşlarımızın da bir kısmı işe yerleşti. Şu anda da devam eden bilgisayar destekli reklam-tasarım kursumuzda yaklaşık 20 arkadaşımız bu alanda kendilerini yetiştiriyorlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra inşallah istihdam noktasında daha kolay katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Proje sonunda kursiyerlerin daha rahat iş bulmaları konusunda da destek olacaklarını vurgulayan Telimen, "Amacımız işgücü piyasasında gençlerimizin, işsiz durumdaki kadınların daha rahat iş bulmalarını sağlamak, işgücüne entegre edilmelerini sağlamak hem de özel sektörün, kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları bu şekilde yetiştirmek" şeklinde konuştu. - BİNGÖL