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Binali Yıldırım, EBYÜ’ye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağını bildirdi

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Binali Yıldırım, EBYÜ’ye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağını bildirdi
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Binali Yıldırım ve Muhittin Şimşek, EBYÜ öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin ulaşım talebinin gündeme geldiği programda Yıldırım, Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız ile görüşmesinin ardından üniversiteye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağını bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversitenin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında düzenlenen söyleşide öğrenciler, eğitim, teknoloji, kariyer planlaması ve gelecek hedeflerine ilişkin sorularını yöneltti.

Öğretim Görevlisi Kübra Pamukçuoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programda Yıldırım ve Şimşek, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin ulaşım taleplerinin de gündeme geldiği programda Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile yaptığı görüşmenin ardından üniversiteye 4 elektrikli otobüs kazandırılacağını bildirdi.

Söyleşi, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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