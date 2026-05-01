Haberler

Bilim Kafede etiketlerin dili konuşuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve bilimi toplumla buluşturan Bilim Kafe etkinliği bu kez, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Akçakoca Öğrenci Yurdu'na konuk oldu.

Bilim Kafe'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim İletişimi Ofisi olarak birçok etkinlik düzenlediklerini ifade ederek üniversitede üretilen akademik bilgiyi halka buluşturduklarını dile getirdi. Bugün de insan hayatında önemli bir yer tutan ve alışverişlerin merkezinde yer alan etiketlerin dilini anlamaya çalışacaklarını söyleyerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu'na teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu, "Etiketlerin Dili" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Modern dünyanın ve özellikle gıda alanının insanlara devasa çeşitlilik sunduğuna dikkat çeken Kavuncuoğlu, burada insanın sağlık kararı verdiğini belirterek bilinçli gıda ve besin okuryazarı olmanın önemi üzerinde durdu. Etiketlerin üretici ve tüketici arasında bir köprü olduğunu ifade eden öğretim üyesi, bu köprüde güvenin çok önemli olduğunu vurguladı. Etiketleri hukuki belgeye Kavuncuoğlu, etiketlerde; ürün adı, içindekiler, üretici bilgileri, saklama şartları, besin değerleri gibi birçok bilgi olduğunu sözlerine ekledi. Bu bilgilerin iyi analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Kavuncuoğlu, gıda ve besin okuryazarı olmanın bilgiyi davranışa dönüştürmekten geçtiğini dile getirdi.

Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi tanımlarını da açıklayan Dr. Hatice Kavuncuoğlu, son kullanma tarihi geçen ürünlerde sağlıkta riskler oluştuğunu, tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiğinde ise sağlıkta problemler oluşmayabileceğini dillendirdi.

Gıda ürünlerini; pazarlama, sağlık ve çevresel etki gibi birçok açıdan değerlendiren Kavuncuoğlu, her tüketicinin iyi bir denetçi olması gerektiğini tavsiye ederek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Program, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in Dr. Öğr. Üyesi Kavuncuoğlu'na teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

