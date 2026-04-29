Bilim dünyası sağlık, spor, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik için ALKÜ'de buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık, Spor, Enerji ve Çevresel Sürdürülebilirlik Kongresi (IHSEC 2026) küresel sorunlara bilimsel ve disiplinler arası çözümler üretmek amacıyla dünya genelinden uzmanları bir araya getirdi.

"Bilim insanlığa rehberlik etmeli"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konuşmasında sağlık, spor, enerji ve çevre konularının sürdürülebilir bir geleceğin birbirine bağlı temel direkleri olduğunu söyledi. Bilimin sadece bilgi üretmek değil, insanlığa yol göstermek için var olduğunu hatırlatan Türkdoğan, kongrenin "Sıfır Karbon Ayak İzi" sertifikası almasının üniversitenin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, günümüzdeki küresel zorlukların tek bir disiplinle çözülemeyecek kadar iç içe geçtiğini vurguladı. İklim değişikliği, halk sağlığı ve sürdürülebilir enerji gibi konuların birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Bayramoğlu, sürdürülebilirliğin özünün insan ihtiyaçları ile doğal kaynaklar arasındaki dengeyi kurmak olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka insanın yerini almaz, potansiyelini artırır"

Minnesota Üniversitesi'nden katılan Prof. Dr. Mary Holz-Claus, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yapay zeka (AI) üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Holz-Claus, yapay zekanın insanların yerine geçmekten ziyade insani düşünceyi ve muhakemeyi güçlendiren bir araç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Holz-Claus dronlar, uydular ve toprak sensörlerinden gelen verilerin AI ile işlenmesi sayesinde su, gübre ve ilaç kullanımının sadece ihtiyaç duyulan alanlarda optimize edildiği, bunun da kaynak israfını azalttığı belirtildi. Polonya Pozna Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nden Dr. Öğ. Üyesi Joanna Kocicka, sera gazı emisyonlarının ölçülmesinde kullanılan "Oda Metodu" (Chamber Method) üzerine teknik ve bilimsel veriler paylaştı. Kocicka, Polonya'daki çalışmaları üzerinden silikon kullanımının ve sulama yöntemlerinin karbon emisyonu üzerindeki etkilerini anlattı.

Bangladeş Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Mohammed Ismail, sunumunda "Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmak için temiz enerji teknolojilerine odaklandı. Karbon yakalama ve depolama (CCUS) sistemlerinin yanı sıra, biyokütleden üretilen "yeşil hidrojen" üretiminin stratejik önemine değindi. Kongre, sunumların ardından katılımcılara sertifika ve hediye takdiminin ardından Syedra Antik Kent gezisi ile sona erdi.

10 ülkeden 20 üniversite İHSEC'de buluştu

Avrupa, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden en az 10 ülkeden yaklaşık 20 üniversite IHSEC 2026 kongresinde bir araya geldi. Disiplinler arası akademik diyaloğu güçlendirmek ve sürdürülebilir uluslararası akademik iş birliği ağlarının gelişimini desteklemeyi amaçlayan kongrede, Bangledeş'ten Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Filistin'den ISRAA Üniversitesi, Romanya'dan SPIRU HARET Üniversitesi, Hırvatistan'dan Zagreb School of Business Üniversitesi ve Irak'tan Al-Mustaqbal Üniversitesi destekleyici kurumlar olarak yer aldı. IHSEC 2026 ile sağlık, spor, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında disiplinler arası bilgi paylaşımını artırmak, akademik ve bilimsel iş birliklerini teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca kongre ile farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iletişim ağı kurulması, güncel bilimsel çalışmaların paylaşılması ve geleceğe yönelik ortak projelerin geliştirilmesi amaçlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı