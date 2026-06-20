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Eğitimde yol haritası masaya yatırıldı

Eğitimde yol haritası masaya yatırıldı
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısında projeler, akademik süreçler ve yeni dönem hedeflerini ele aldı.

Bilecik'te eğitimde yol haritası masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri ile müdürlük yöneticileri katıldı. Toplantıda yıl boyunca okullarda yürütülen ulusal ve yerel projeler, akademik süreçler, inşaat ve onarım çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetler detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il genelinde yürütülen eğitim süreçleri ve yeni döneme yansımaları ele alındı. Öğrencileri merkeze alan yenilikçi yaklaşımlar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik stratejik hedefler de toplantının gündeminde yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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