Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Gölpazarı'nda Eğitim Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim mercek altına alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ilçesinde eğitim alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bir dizi program gerçekleştirdi. Programına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Şimşek, kurum personeliyle bir araya gelerek ilçede devam eden eğitim faaliyetleri, planlanan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Gölpazarı Gazimihal İlk/Ortaokulunu ziyaret eden Şimşek, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Eğitim ortamları hakkında bilgi alan Şimşek, okulun mevcut durumu ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Program kapsamında Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezine de geçen İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, devam eden dikiş kursunu inceleyerek kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Şimşek, el emeği ürünleri tek tek inceleyip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde başarıyı artırmanın yolu, sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip etmekten ve tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaktan geçiyor. Okullarımızda ve halk eğitimi merkezlerimizde özveriyle görev yapan yönetici, öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı