Bilecik'te 'Eğitim Başarı Ödülleri Töreni' coşkuyla gerçekleştirildi

Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ' Eğitim Başarı Ödülleri Töreni' coşkuyla gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ' Eğitim Başarı Ödülleri Töreni', üstün başarı gösteren öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kurum müdürleri, il protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende, yıl boyunca akademik ve sosyal alanlarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edilerek emekleri taçlandırıldı. Öğrencilerin azmi, gayreti ve kararlılığı protokol üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, bu süreçte büyük emek veren öğretmenlerimize ve evlatlarına her zaman destek olan velilerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğimize yön verecek gençlerimize eğitim hayatlarında nice başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı