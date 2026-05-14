Haberler

BŞEÜ'de 'Engelsiz Farkındalık Standı' kuruldu

BŞEÜ'de 'Engelsiz Farkındalık Standı' kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BŞEÜ'de kurulan 'Engelsiz Farkındalık Standı' öğrencilere engel türleri hakkında bilgi vererek, bilinçlenmelerini hedefledi. Etkinlikte toplumsal duyarlılık artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 'Engelsiz Farkındalık Standı' kuruldu.

BŞEÜ Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin A ve H Blok önlerinde kurulan stantta, öğrencilere engel türleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca bilgilendirici notlar dağıtılarak öğrencilerin engellilik konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle engellilik durumları ve engel türlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinliği ziyaret eden BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, stand alanında düzenlenen etkinliklere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı