BŞEÜ'de 'Engelsiz Farkındalık Standı' kuruldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 'Engelsiz Farkındalık Standı' kuruldu.

BŞEÜ Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin A ve H Blok önlerinde kurulan stantta, öğrencilere engel türleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca bilgilendirici notlar dağıtılarak öğrencilerin engellilik konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle engellilik durumları ve engel türlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinliği ziyaret eden BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, stand alanında düzenlenen etkinliklere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı