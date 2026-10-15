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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 8 projesiyle Antalya'daki COP31'de yer alacak

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 8 projesiyle Antalya'daki COP31'de yer alacak
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BŞEÜ'nün hazırladığı 8 proje, YÖK koordinasyonunda yürütülen başvuru sürecinde COP31 kapsamında kabul edildi. 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de projeler, üniversitenin bilimsel çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmasına imkan sağlayacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) hazırladığı 8 proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen başvuru sürecinde kabul edilen projeler, üniversitenin bilimsel çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmasına imkan sağlayacak. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında projeler, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel ölçekte önem taşıyan konulara odaklanıyor. Üniversitenin kabul edilen projeleri arasında endüstriyel atıkların döngüsel ekonomi kapsamında değerlendirilmesi, mermer atıklarının yol altyapısında yeniden kullanılması ve kentsel yeşillendirmede iklim adaletinin ele alınması yer alıyor. Çevre dostu biyosensör tasarımı ile Ulva rigida üzerinde yaşayan bakterilerin biyolojik etkileri ve yüksek sıcaklık toleransının moleküler mekanizmalarına yönelik araştırmalar da kabul edilen çalışmalar arasında bulunuyor. Gençlik ve eğitim, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi alanları kapsayan projeler, farklı disiplinlerde geliştirilen bilimsel çözümlerin uluslararası düzeyde paylaşılmasına katkı sağlayacak.

"Araştırmalarımızı uluslararası platformlarda paylaşarak bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin 8 projesinin COP31 kapsamında kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bilimsel birikiminin ve çözüm odaklı çalışmalarının önemli bir göstergesidir. İklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren konularda bilimsel sorumluluk üstleniyoruz. Araştırmalarımızı uluslararası platformlarda paylaşarak yeni iş birliklerinin geliştirilmesini ve bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini önemsiyoruz. Projeleri kabul edilen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarımızın sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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