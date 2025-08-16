TÜGVA Yaz Okulları Kapanışında Gençlik Festivali

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik Vakfımız, büyük aile piknikleriyle çocuklarımızı aileleriyle bir araya getiriyor onlara da böyle bir güzel imkan sunuyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın, TÜGVA'nın derdi; bu vatan evlatlarının değerlerini bilen, inançlı, vatanperver birer birey olarak yetişmesini sağlamak" dedi.

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve temmuz ayında başlayan yaz okulları sona erdi. Yaz okulu kapanışı nedeniyle Atatürk Üniversitesi atletizm pistinde Gençlik Festivali yapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Fatma Önce, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yaz okullarına 429 bin ortaokul öğrencisinin katıldığını söyledi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEK NESİL'

Bilal Erdoğan, "At bindiler, ok attılar, birçok sporu deneyimlediler. Bazı yerlere geziler düzenlediler ve bunları yaparken Kur'an'a başladılar. Temel dini bilgilerini öğrendiler. Hem değerlerini öğrendikleri hem keyifli bir yaz okulu programının sonuna gelindi. Türkiye Gençlik Vakfımız, büyük aile piknikleriyle çocuklarımızı aileleriyle bir araya getiriyor onlara da böyle bir güzel imkan sunuyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın, TÜGVA'nın derdi; bu vatan evlatlarının değerlerini bilen, inançlı, vatanperver birer birey olarak yetişmesini sağlamak. Bu toprakları bize vatan yapan mayanın farkında olmak, o mayayla mayalanmış olmak ve bu şekilde bütün dünya damgasını vuracak donanımları, eğitimleri alıp bilimde, fende, fikirde, kültürde, sanatta 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bir nesil yetiştirmek. Bu memlekete yapılacak en büyük hizmet, en hayırlı hizmet, bu memleketin güzel evlatlarına yapılan yatırımdır. Onların daha iyi birer Müslüman olmaları için, daha iyi birer insan olmaları için daha başarılı, güçlü birer lider olmaları için yapılan çalışmalar, emekler evelallah bu ülkenin güçlü yarınlarının teminatıdır" diye konuştu.

'ŞUURLU BİR GENÇLİK YETİŞTİRMEMİZ LAZIM'

Erdoğan, "Bugün Gazze'de soykırım var. Eğer Gazze'de soykırım olabiliyorsa, İsrail pervasızca çocukları açlığa mahkum edebiliyorsa, istediği ülkeye, istediği zaman saldırı düzenleyebiliyorsa, bu maalesef ümmetin dağınıklığındandır. Ümmeti bir araya getirebilmek için yeniden ümmetin ayağa kalkmasına liderlik eden bir ülke olabilmemiz için bu neslin bu şuurda yetişmesine ihtiyacımız var. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken, onların acısını kalbinde hissedip, 'ben acaba ne yapabilirim? sorusunu her gün kendine soran; bunun için 'daha donanımlı olmam lazım, daha güçlü olmam lazım. Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı sağlamam lazım' şuurunda bir gençlik yetiştirmemiz lazım. İşte bunun için değerli anneler, babalar Türkiye Gençlik Vakfı'mızın bu çalışmalarına sizler de destek verin. Çocuklarınızı göndererek sizler de katkı sağlayın" dedi.

'BU MİLLET, YENİDEN ADALET GETİRECEK'

Erdoğan, "Bugün işte Türkiye'nin, bu vatanın evladı Selçuk Bayraktar gibi bir teknoloji liderini yetiştirebiliyorsak; inançlı, vatanperver ama dünyada, sahasında bir numara olan bir rol model önümüzde varsa, her bir çocuğumuz kendi sahasında dünyada lider olmak için çalışabilir. Çok büyük işler yapacağına inanabilir. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse, bütün dünyada çatışmaları sonlandırmak için, barış sağlamak için aranan bir liderse bizim çocuklarımız da geleceğin Tayyip Erdoğanları olmak için evelallah çalışabilir. Gittiğim okullarda her zamankinden daha fazla 'ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum' diyen çocuklarla karşılaşıyorum. Evelallah onlar geleceğin Tayyip Erdoğanları olacaklar. Allah'ın izniyle Türkiye, bu bereketli topraklar, Tayyip Erdoğanlar yetiştirdiği sürece geleceğin dünyasında bu zulümlere yer olmayacak, mazlumlar gözyaşı kan dökmeyecek. Bu millet, Allah'ın izniyle bu dünyaya yeniden barış, yeniden adalet getirecek diyorum" diye konuştu. Festival, etkinliklerle devam etti. Bilal Erdoğan, daha sonra çocuklar ve etkinliğe katılanlar ile fotoğraf çektirdi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,