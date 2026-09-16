Beyşehir’de evde eğitim gören öğrenciler unutulmadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çeşitli nedenlerle eğitimlerine evlerinde devam eden öğrenciler unutulmadı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Konuk, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Evde yürütülen eğitim faaliyetleri konusunda öğretmenlerden de bilgi alan Konuk, öğrencilerin ders durumları ve gelişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okul sıralarından uzak olsalar da eğitimden kopmamaları için öğretmenleriyle birlikte sürdürülen eğitim sürecinin önemine dikkat çeken Konuk, her öğrencinin eğitim hakkından kesintisiz şekilde yararlanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Konuk, ihtiyaç duyulan her konuda öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı