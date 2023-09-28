Beypazarı'nda Okul Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Vedat Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'na Belediye Başkan Yardımcısı Metin Biçen, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Yılmaz, toplantıda okul çevrelerinde öğrencilerin ve okulun güvenliğinin önemine vurgu yaparak gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Biçen, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, okul çevrelerinde öğrencilerin ve okulun güvenliğinin önemli olduğunu ve gerekenlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kurum müdürleri ve amirleri konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.