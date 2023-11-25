Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okullarda görev yapan 500'e yakın öğretmenle kutlama yemeğinde buluştu. Başkan Sandal, "Biz öğretmenler, Cumhuriyetten, vatanın bölünmezliğinden ve Atatürk'ten yanayız. Çocuklarımız için el ele tutuşmalı, birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü sorumluluğumuz büyük" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin eğitim kurumları ve ilçe genelindeki okullarda görev yapan 500'e yakın öğretmenle yemekte buluştu. Havuz Restoran'daki organizasyona 'Öğretmen Başkan' Serdar Sandal ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Aylin Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, okul müdürleri ve 500'e yakın öğretmen katıldı. Eğitimciler, canlı müzik eşliğinde gece boyunca eğlendi. Başkan Sandal, masaları tek tek gezerek meslektaşlarının gününü kutladı.

ÖĞRETMENLERE PASTA SÜRPRİZİ

Sandal, Öğretmenler Günü kapsamında ilçe sınırları içindeki tüm okullara da pasta göndererek, öğretmenlere ve okul yönetimlerine sürpriz yaptı. Öğretmenler, Başkan Sandal'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Öğretmen olmaktan büyük onur duyuyorum. Öğretmenler olarak bizim gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz ve görevimiz var. Çocuklarımızı ne kadar iyi, özgür ve evrensel değerler ışığında yetiştirirsek o kadar ülkemizin yararına olur. O nedenle bu zorlu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve cumhuriyetle ilgili geleceğe ışık tutacak aydınlık bireyler yetiştirmeyi sürdürmeliyiz. El ele tutuşmalı ve çocuklarımız için birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü bu ülke hepimizin" diye konuştu.

"BAYRAKLI'DA SÖZ, KARAR, YETKİ ÇOCUKLARDA"

Belediyenin eğitim kurumlarındaki eğitmenler adına konuşma yapan Fatmanur Kızılkaya Şener, "Bayraklı'da söz, karar ve yetki çocuklarımızda. Okullarımızda katılımcı, demokratik ve adil bir eğitim modeli ile geleceğe umutla bakan pırıl pırıl bireyler yetiştiriyoruz. Bize bu imkanları veren Başkanımız Serdar Sandal'a ve emeği geçen herkese öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.