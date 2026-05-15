Bayburt'ta hemşirelik öğrencileri için üniforma giyme töreni düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, düzenlenen törenle üniformalarını giydi.

Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen üniforma giyme töreninde öğrenciler, mesleki kimliklerinin simgesi olan üniformalarıyla sahneye çıktı. Geleceğin hemşireleri, sağlık hizmeti sunma yolunda önemli bir aşamaya ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Törende, hemşirelik mesleğinin insan hayatına doğrudan dokunan, fedakarlık ve sorumluluk gerektiren önemli bir meslek olduğuna dikkat çekildi. Öğrencilerin etik değerler, bilimsel bilgi ve insan sevgisiyle sağlık hizmetlerinde görev alacağı ifade edildi.

Meslek yaşamlarına anlamlı bir başlangıç yapan öğrencilerin heyecanına aileler ve akademisyenler de ortak oldu.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Bilgin ile Prof. Dr. Fatih Gürbüz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

