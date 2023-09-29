Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'un kamu kurumları, cemiyetleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile öğrenci temsilcisi üyelerden oluşan Danışma Kurulu Olağan Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında, Bayburt Üniversitesi Konukevinde gerçekleşti.

Vali Eldivan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Bayburt Üniversitesinin toplumsal katkı projeksiyonunun sunumu ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in "Bütünleşik Vizyon" başlığında anlattığı sunumda, Bayburt Üniversitesinin şehir merkezli sürdürülebilir kalkınma misyonunun faaliyetlere nasıl yansıdığı ve kurumlar arası ortaklıkların nasıl tasarlandığı kurul üyeleriyle paylaşıldı. Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna entegre yapıdaki kurumsal faaliyetlerin son yıllardaki başarı göstergelerini üyelerle paylaşan Rektör Türkmen, gelecek hedefleri için anahtar kavramları, "kurumlar arası koordinasyon, amaçlar için ortaklıklar ve entegre dayanışma" olarak açıkladı. Spor, organik tarım, proje ve entegre kalite yönetimi alanlarında tasarlanan sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal katkı ve çözüm arayışlarında nasıl konumlandığını da verilerle aktaran Rektör Türkmen, iş birliği ikliminin vesile olduğu fırsatlardan söz etti.

Toplantıya katılan Danışma Kurulu üyeleriyle yeni toplumsal katkı ve koordinasyon alanlarını müzakere eden Rektör Türkmen, tüm katılımcı üyelere teşekkür ederek iç ve dış paydaşlarla kenetlenmiş bir vizyon bütünlüğü için çalışacaklarını söyledi.

Toplantı sonunda mevcut öğrenci sayısının Bayburt'a katma değeri hakkında memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, öğrencilerin tüm sosyal yaşam hizmetlerinin verimlileştirilmesi sürecinde üzerlerine düşen paydaşlık görevini üstleneceklerini ve öğrenci-şehir bütünleşmesini destekleyeceklerini belirtti.

Bayburt Üniversitesinin faaliyet alanlarındaki başarı performansını takdir eden Vali Eldivan ise, Bayburt'un, güçlü bir marka değeri olan Bayburt Üniversitesini sahiplenmesinin önemine değindiği konuşmasında, ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik çalışmalarının tüm kurumların ortaklık rolleriyle daha fazla gelişeceğine ilişkin güven duygusunu vurguladı. - BAYBURT