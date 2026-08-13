Jandarmadan Konursu Köyü'nde Bilgilendirme ve Farkındalık Etkinliği

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet Kısım Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konursu Köyü Köy Aile Çay Bahçesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte 47 vatandaşa "İlk Kale Aile, En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı" konularının yanı sıra KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında vatandaşların sahip olduğu haklar anlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla "UYUMA" uygulaması da tanıtılarak vatandaşların cep telefonlarına yüklenmesi sağlandı.

Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı