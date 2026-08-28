Bayburt'ta Taşınan Okullarda Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Sürüyor

Bayburt'ta taşınma işlemleri tamamlanan okullarda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, taşınması tamamlanan okulları ziyaret ederek eğitim ortamlarında incelemelerde bulundu.

Kahraman, okul binalarında yürütülen hazırlıkları yerinde görerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim ortamlarının yeni döneme hazır hale getirilmesi için yapılan düzenlemeler de ziyaretler sırasında değerlendirildi.

Taşınma işlemleri tamamlanan okullarda sınıflar, ortak kullanım alanları ve diğer bölümlerdeki hazırlıklar gözden geçirilirken, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına uygun ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı