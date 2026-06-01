Bayburt'ta öğrencilere sosyal güvenlik bilinci anlatıldı

Bayburt'ta Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda öğrencilere sigortalı çalışmanın önemi ve sosyal güvenlik sistemi anlatıldı.

Bayburt'ta Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık programı düzenlendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, sosyal güvenlik sisteminin toplum ve çalışma hayatı açısından önemi anlatıldı. Öğrencilere, sigortalı çalışmanın bireyler ve gelecek nesiller için taşıdığı değer hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin çalışma hayatındaki yeri, kayıtlı istihdamın önemi, çalışanların hak ve sorumlulukları ile sosyal güvenliğin günlük yaşamdaki karşılığı üzerinde duruldu.

Sunumda, sigortalı çalışmanın yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekildi. Öğrencilere, iş hayatına atılmadan önce sosyal güvenlik konusunda bilinçli hareket etmeleri gerektiği aktarıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
