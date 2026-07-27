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Bayburt'ta Jandarma Personeline 5 Günlük Enkaz Arama Kurtarma Eğitimi

Bayburt'ta Jandarma Personeline 5 Günlük Enkaz Arama Kurtarma Eğitimi
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Bayburt AFAD Müdürlüğü eğitmenleri, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı tim personeline 5 günlük 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi ve Uygulamaları' verdi. İlk 2 gün teorik eğitim alan personel, son 3 gün AFAD Eğitim Parkurunda uygulamalı çalışmalar yaparak kişisel koruyucu donanımlarla enkazda arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi; eğitim sınavla tamamlandı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı tim personeline yönelik 5 günlük "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi ve Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk 2 gününde İl Jandarma Komutanlığı Eğitim Salonu'nda teorik dersler verildi. Programın son üç gününde ise AFAD Eğitim Parkurunda uygulamalı enkaz arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Eğitim, son gün AFAD Eğitim Salonu'nda düzenlenen sınavla tamamlandı.

Uygulamalı eğitimlerde personel, iş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında enkaz botu, iş kıyafeti, iş eldiveni, dizlik ve dirseklik seti, koruyucu gözlük ile kask gibi kişisel koruyucu donanımları kullanarak arama ve kurtarma faaliyetlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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