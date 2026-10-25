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Bayburt'ta DKMP İl Müdürlüğü kasımda avcı eğitim kursu düzenleyecek

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Bayburt'ta DKMP İl Müdürlüğü kasımda avcı eğitim kursu düzenleyecek
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Bayburt DKMP İl Müdürlüğü kasım ayında avcı eğitim kursu düzenlenmesini planlıyor. Kursa katılmak isteyen avcı adaylarının kurumu ziyaret ederek başvuru talebinde bulunması istenirken, eğitimlerde avcılık mevzuatı ve av ile yaban hayatının korunması kuralları anlatılıyor.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından kasım ayında avcı eğitim kursu düzenlenmesi planlanıyor.

Bayburt DKMP İl Müdürlüğünün duyurusunda, kursa katılmak isteyen avcı adaylarının kurumu ziyaret ederek başvuru talebinde bulunmaları istendi.

Avcı eğitim kurslarında avcılık mevzuatı, av ve yaban hayatının korunması ile avcılık sırasında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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