Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeni oyun yoluyla öğrenme seminerine katıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve LEGO Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Oyunla Öğreniyorum' projesi kapsamında Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla 'Oyun Yoluyla Öğrenme Semineri' düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezindeki seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF temsilcileri katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Kahraman, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı ve 'Maarifin Kalbinde Oyun' anlayışı doğrultusunda oyun temelli öğrenmenin çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkısına dikkat çekti. Kahraman, Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oyunun çocukların keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade etme süreçlerindeki önemini vurguladı.

Programda öğretmenlerin oyun yoluyla öğrenmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Öğretmenlerin oyun yoluyla öğrenmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sınıflarda daha etkili, kapsayıcı ve eğlenceli öğrenme ortamlarının oluşturulması açısından seminerin büyük önem taşıdığını belirten Kahraman, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı