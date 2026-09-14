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Bayburt’ta 14 bin 103 öğrenci dersbaşı yaptı

Bayburt’ta 14 bin 103 öğrenci dersbaşı yaptı
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Bayburt’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 133 okul ve kurumda 14 bin 103 öğrenci ile bin 22 öğretmen dersbaşı yaptı.

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 133 okul ve kurumda 14 bin 103 öğrenci ile bin 22 öğretmen dersbaşı yaptı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler, yeni eğitim yılının ilk gününde ellerinde Türk bayraklarıyla okula geldi.

Bayburt'ta eğitim öğretim yılının ilk gününde 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' teması öne çıktı. Öğrenciler, öğretmenleriyle buluşarak yeni döneme başlarken okul bahçelerinde düzenlenen etkinliklerde birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarda öğrencilerin beraberlik duygularını güçlendirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlediği 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması da yeni dönemde eğitim çalışmalarının ana başlıklarından biri olacak. Bakanlığın eğitim yaklaşımında oyunun çocukların öğrenme, gelişme ve sosyalleşme süreçlerindeki rolüne yer veriliyor.

Bayburt'ta 133 okul ve kurumda ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarındaki yerlerini aldı. Öğretmenler de yeni dönemin ilk derslerinde öğrencileriyle buluşarak eğitim öğretim çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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