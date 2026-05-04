Bayburt Lisesi öğrencileri kitapları sahneye taşıdı

Bayburt Lisesinde Kitap Okuma Halkası Projesi kapsamında düzenlenen Okuma Halkaları Tiyatrosu etkinliğinde öğrenciler, edebiyat dünyasının önemli eserlerinden seçilen bölümleri tiyatral gösterimle sahneledi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bayburt Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin çalışmalarıyla Okuma Halkaları Tiyatrosu etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler; Toprak Ana, Semerkant, Yavuz Sultan Selim, Rüzgarlı Pazar ve Yoksulluk İçimizde adlı eserlerden seçilen bölümleri tiyatral bir anlatımla izleyicilere sundu.

Öğrencilerin performansları beğeni toplarken, kitapların düşünce ve duygu dünyası sahneye taşındı. Etkinlikle öğrencilerin okuma kültürünün güçlendirilmesi ve edebi eserleri farklı bir bakış açısıyla yorumlamaları sağlandı.

Program sonunda Bayburt Lisesi Müdürü Gökhan Karakurt, etkinliğe katkı sunan öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
