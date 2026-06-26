Bayburt Lisesi öğrencilerinden su farkındalığı çalışması

Bayburt Lisesinde yürütülen uluslararası çalışmayla öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı, çevre duyarlılığı, dijital araçlar ve yabancı dilde iletişim konularında deneyim kazandı.

Bayburt Lisesinde, 'H2Our World' adlı proje hayata geçirildi. Su kaynaklarının korunması ve küresel farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan çalışma, İngilizce Öğretmeni Yeşim Tepeli'nin yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Süreç boyunca öğrenciler, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturulmasına yönelik etkinliklere katıldı. Gençler, farklı dijital web araçlarıyla içerikler hazırlayarak teknolojiyi üretken şekilde kullandı.

Farklı ülkelerden akranlarıyla ortak faaliyetler yürüten öğrenciler, hem kültürel etkileşimde bulundu hem de İngilizce iletişim becerilerini geliştirdi.

Çalışma, öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci kazanmasına, dijital becerilerini güçlendirmesine ve suyun korunmasına yönelik farkındalıklarının artmasına katkı sağladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı