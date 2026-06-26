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Bayburt Lisesinden dijital girişimcilik projesi

Bayburt Lisesinden dijital girişimcilik projesi
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Bayburt Lisesi'nde yürütülen uluslararası projeyle öğrenciler, dijital girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri ve yabancı dilde iletişim konularında deneyim kazandı.

Bayburt Lisesinde yürütülen uluslararası projeyle öğrenciler, dijital girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri ve yabancı dilde iletişim konularında deneyim kazandı.

Bayburt Lisesinde, 'Sustainability in the Digital Entrepreneurship Ecosystem' adlı uluslararası proje hayata geçirildi. Türkçeye 'Dijital Girişimcilik Ekosisteminde Sürdürülebilirlik' olarak çevrilen proje, öğrencilerin geleceğin dijital dünyasına hazırlanması amacıyla yürütüldü.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt'un desteğiyle uygulanan çalışmanın koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmeni Yeşim Tepeli üstlendi. Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrenciler, yeni nesil web araçlarını kullanarak dijital becerilerini geliştirdi.

Projede öğrenciler, teknolojiyi üretken şekilde kullanmanın yanı sıra sürdürülebilir girişimcilik ve iş modelleri hakkında bilgi edindi. Uluslararası boyutu bulunan çalışmada farklı kültürlerle iletişim kuran öğrenciler, İngilizce pratik yapma imkanı da buldu.

Çalışma, öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamasına, küresel iletişim becerilerini geliştirmesine ve girişimcilik farkındalığı kazanmasına katkı sundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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