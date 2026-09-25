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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, iki lisede incelemelerde bulundu

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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, iki lisede incelemelerde bulundu
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, iki liseyi ziyaret etti. Kahraman, yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli İrade Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

Ziyaretlerde okul yönetimleriyle eğitim-öğretim faaliyetleri üzerine sohbet eden Kahraman, öğretmenlerin çalışmaları ve yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin görüşlerini dinledi.

Okullardaki eğitim ortamlarını da inceleyen Kahraman, yeni dönemde eğitim faaliyetlerinin verimli şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin farklı alanlarda gelişimlerinin desteklenmesine yönelik konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak çalışmalar kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve yaşam becerilerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlere de yer verilecek.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kahraman, okullarda yürütülen çalışmalar dolayısıyla eğitim kadrosuna teşekkür ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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