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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Çoruh Kız Lisesi'nin yeni binasında inceleme yaptı

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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Çoruh Kız Lisesi'nin yeni binasında inceleme yaptı
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kentteki okullarda inceleme yaparak eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Kahraman, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni binasında incelemelerde bulundu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kentteki okullarda incelemelerde bulunarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Kahraman, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kahraman, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin KOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü okulda incelemeler yaptı. Okulun mevcut durumu ve eğitim ortamlarını inceleyen Kahraman, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Özel Eğitim Uygulama 1. ve 2. Kademe okullarında da eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı. Okulda yürütülen çalışmalar hakkında öğretmenlerle toplantıda görüşen Kahraman, eğitim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahraman, Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni binasında ise okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve genel çalışmaların konuşulduğu buluşmada Kahraman, özverili çalışmalarından dolayı okul kadrosuna teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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