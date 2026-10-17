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Bayburt Cumhuriyet İlkokulunda geleneksel oyun etkinlikleri düzenlendi

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Bayburt Cumhuriyet İlkokulunda geleneksel oyun etkinlikleri düzenlendi
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Bayburt Cumhuriyet İlkokulunda, 'Maarifin Kalbinde Oyun' projesi kapsamında geleneksel oyun etkinlikleri düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliklerde çocuklar çizgi, denge ve hareket oyunlarıyla eğlenirken iş birliği ve kurallara uyma fırsatı buldu.

Bayburt Cumhuriyet İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığının 'Maarifin Kalbinde Oyun' projesi kapsamında öğrencilerin geleneksel oyunlarla buluştuğu etkinlikler düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, çeşitli oyunlarla hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Öğrenciler, çizgi oyunları, denge ve hareket gerektiren oyunlar ile renkli materyaller kullanılarak hazırlanan etkinliklere katıldı. Öğretmenlerin de eşlik ettiği oyunlarda çocuklar, birlikte hareket etme, kurallara uyma ve arkadaşlarıyla iş birliği yapma fırsatı buldu.

'Maarifin Kalbinde Oyun' projesiyle çocukların oyun yoluyla öğrenmelerinin desteklenmesi, geleneksel oyun kültürünün yaşatılması ve okul ortamında sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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