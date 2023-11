Batman'da selde hayatını kaybeden öğrencinin öğretmeninden duygusal açıklama

BATMAN'da selde kaldıkları evin duvarının yıkılıp suya kapılması sonucu 2 kardeşi ve babaannesiyle birlikte hayatını kaybeden Habil Güner'in (7) öğretmeni Tuba Gök Aktağ, "O benim bir evladım gibiydi. 24 Kasım'da çok karmaşık duygular içindeyim. Selin olduğu gece olayı duyduğumda bir evladımı kaybetmiş gibi oldum. Halen sınıfta gözümüz onu arıyor" dedi.

Batman'da 19 Kasım akşamı etkili olan sağanak, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara yol açtı. Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta müstakil evde oturan Muhittin Güner (51), suyun yükseldiğini görünce, bitişiğindeki oğlu Hakkı'nın evine koşup içeridekileri tahliye etmek istedi. Bu sırada evin duvarları ile kaldıkları odanın tavanı çöktü. Suyla dolan evde babaanne Lalihan (49), torunu Kabil'i (4) kurtardı ancak kendisi akıntıya kapıldı. Anne Zehra da (27), kızı Dicle'yi (1) kucağına alarak kayınpederi Muhittin'in yardımıyla dışarıya çıkabildi. Evdeki diğer çocuklar Asenat (3), Habil (7) ve Birgül (9) de babalarının çabasına rağmen suya kapılıp gözden kayboldu. Babaanne Lalilhan'ın cenazesi o akşam, torunları Asenat, Habil ve Birgül'ün cenazesi ise sonraki gün bulundu. Babaanne ve torunları, yan yana toprağa verildi.

'GÖZÜMÜZ HALA ONU ARIYOR'

Sabri Ülker İlkokulu'nda 1'inci sınıfta okuyan Habil'in öğretmeni Tuba Gök Aktağ, öğrencisini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek, "Selin olduğu gece olayı duyduğumda bir evladımı kaybetmiş gibi oldum. Halen sınıfta gözümüz onu arıyor. Halen olayın şokundayım. Olayı duyduğumda evladımı kaybetmiş gibi oldum. Her şeyden önce Habil, okulu seven bir öğrencimdi. Derslerinde başarılıydı. Arkadaşlarıyla sürekli şakalaşır, oynardı. Çok sevecendi. O her an gözümün önünde. Sırası boş kaldı. Habil'in ailesinin acısını yüreğimde hissediyorum. O benim bir evladım gibiydi. 24 Kasım'da çok karmaşık duygular içindeyim. Ders verirken o zeki çocuğun eğitime olan ilgisini ve sevecenliğini asla unutamıyorum. Işık dolu bir öğrenciydi. Arkadaşlarından kısa bir süre sonra eğitim öğretime başlamıştı ama onları yakalamıştı. Habil'in masasına İlk gün çiçek bıraktık. Gözümüz her an onu arıyor" diye konuştu.