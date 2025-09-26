Haberler

Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir

Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Güncelleme:
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
KKTC'de Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsü kararını kutlayan grup "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları attı. Kalabalığa tepki gösteren bir kişi ise, "Kıbrıs Müslüman Türk devletidir. Çocuklarımız sizin elinizden kurtulacak" diyerek karşılık verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin öğrencilerin başörtüsüyle eğitim almasını engelleyen kararını kutlamak için toplanan bir grup, "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları attı.

"KIBRIS MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİDİR"

Kalabalığa tepki gösteren bir kişi, grubun karşısına geçerek, "Kıbrıs Müslüman Türk devletidir. Çocuklarımız sizin elinizden kurtulacak" sözleriyle karşılık verdi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Bu yasak ile Kıbrıs Barış harekatının intikamı alınmaya çalışılmış biz böyle okuduk

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Görelim bakalım kalacak mı..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Kâmalistler Kıbrıs'a gitmiş anladığım kadarıyla

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
