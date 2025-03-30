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Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

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Kıbrıs'ta başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen Selma Eylem, Türk büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada "Sayın elçiye bir kez daha 'Go home' diyoruz. Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır. Gereğini yapmak için polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve okulda görevli öğretmenlerin 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula alınmaması büyük tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.

ANNE İSYAN ETTİ: YIL 2025 VE BİZ 28 ŞUBAT'I YAŞADIK

Başörtüsüyle okula girmesine engel olunan 8. sınıf öğrencisinin annesi Nazlı Şimşek, duruma isyan etti. Nazlı Şimşek, yaptığı açıklamada "Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık. Çocuğum 3 haftadır okula gidemiyor. Maalesef bunu yapanlar eğitimci" dedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SKANDAL SÖZLER

Olayın yankıları sürerken başörtü düşmanı olarak bilinen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türk büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Büyükelçinin elini öğrencilerden ve okullardan çekmesi gerektiğini ifade eden Eylem, "Sayın elçiye bir kez daha 'Go home' diyoruz. Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır. Gereğini yapmak için polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum. Böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı bizim. Tamam tüzüğü geriye döndürdün, o zaman gereğini yapacaksın. Dolayısıyla tekrar ediyoruz; buralara binleri toplarız. Elçi elini okullarımızdan çeksin. Çocuklarımızın üzerinden çeksin artık yeter" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamış, çocuğa okul yönetimi ve pedagog eşliğinde okula başörtüsü ile alınamayacağı ve bu yetkinin okul idaresinde olduğu iletilmişti. Aile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazılı şikayet dilekçesi sunarak, okuyan kızlarının eğitim hakkının alınmamasını ve eğitimine devam edebilmesini talep etmişti. Okul yönetimi aileye çocuklarının İlahiyat Koleji'ne gitmesini önermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşımıştı. Bakanlar Kurulu da, ortaokullarda uygulanan yasağı esneterek isteyen ortaokul öğrencilerinin "bone" ve "bandana" ile okula gidebilmesine olanak sağlamıştı. Ancak bir süre sonra bu karar da geri çekilmişti.

Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıVedat Tokgöz:

Dedem rahmetli Kıbrıs Gazisiydi. Dizinden aşağısı protezdi. Koyu dindardı. İki hanımı da kapalıydı. Bu gibi kaşarlanmış cumhuriyet dönemi dinozorlarını gördüğünde de sağlam söverdi.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Alayınizı kazımak lazım sizin

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Silivri soğuk 28. Şubat artıkları sizi yola getiririz

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

bunu ve bunun atalarını güneye atmayı unutmuşuz

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Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

sana küfre derim ama senin günahını çekemem. ateşin bol olsun

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Haber Yorumlarıharun yakar:

farkındamısınız bu tip şeyleri yapanların genelde tipi kayık rahatsız edici görünen kişiler . isteyen istediği gibi girebilir istediği yere 21. yüzyılda böyle saçmalık olmaz .

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Acaba kanında rum karışımı lekemi var

Yorum Beğen283
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıGenco:

ABD'nin New York eyaleti senatosu, 1 Şubat'ı Dünya Başörtüsü Günü' olarak tanıyor, bizim süslü müslümanlar dini emir ve değerlerine nefret kusup, başörtüyü yasaklıyor.. Güneş batıdan doğacak dedikleri alamet bu olsa gerek.. Ne diyelim, yazıklar olsun diyelim….

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

vay O RUZ pu senin ilacın belli yavrum

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Haber YorumlarıKuzu kids:

Bela okumaktan hiç hoşlanmam ama zaman zaman bir haber okuduğumda Allah belanızı versin demek geliyor içimden.

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