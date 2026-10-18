BARÜ Rektörü Akkaya, Sinop'ta YÖK Başkanı Özvar'ın katıldığı etkinliklerde yer aldı

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Sinop'ta gerçekleştirilen bir dizi etkinliğe katıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölge üniversiteleri ile iş birliği içerisinde olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla düzenlenen Sinop Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ile Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem toplantısında yer aldı.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üniversitelerin bilimsel bilgi üretimi, dijital dönüşüm, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal gelişime katkı sunma konularındaki sorumluluklarına dikkat çekti. Özvar, ayrıca üniversitelerde ders içeriklerinin sadeleştirilmesi, eğitim programlarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaların somut çıktılara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem toplantısında ise bölge üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yükseköğretim kurumlarının ortak çalışma alanlarının güçlendirilmesi değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, program kapsamında yaptığı değerlendirmede BARÜ'nün nitelikli eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında çalışmalarını sürdürerek yükseköğretimin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı