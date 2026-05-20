Haberler

BARÜ "VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı

BARÜ 'VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, dijital dönüşüm ve yapay zeka çağında kütüphaneler arası iş birliği ve yeni yaklaşımlar temasıyla başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde dijital dönüşüm ve yapay zeka çağında kütüphaneler arası iş birliğinin ele alındığı "VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı" başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) iş birliğiyle "VIII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı" düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonu'nda "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağında Kütüphaneler Arası İş Birliği ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademik kütüphaneler ve bilgi merkezleri alanında çalışan katılımcılar bir araya geldi.

Kütüphane hizmetlerinde dijital dönüşüm anlatıldı

Çalıştay, BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Baykal'ın Kütüphaneler Arası İş Birliği Takip Sistemi (KİTS) kullanım deneyimlerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştığı açılış konferansıyla başladı. Gün boyunca devam eden panellerde ise kütüphane hizmetlerinin geleceğini şekillendiren birçok başlık ele alındı. Kontrollü dijital ödünç verme uygulamaları, alternatif kaynak paylaşım modelleri, veri madenciliği destekli koleksiyon yönetimi, ILL (Interlibrary Loan) politikaları ve süreçleri, görsel-işitsel kültürel mirasın yapay zeka ile modellenmesi konuları detaylarıyla aktarıldı.

Çalıştayda, kütüphaneler arası iş birliği vurgusu yapıldı

Çalıştayın ikinci gününde, genel değerlendirme yapılarak sürecin çıktıları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından düzenlenen kaynak paylaşım eğitimiyle, katılımcıların uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlandı. Kapanış oturumunda ise program boyunca ele alınan başlıklar değerlendirilerek kütüphaneler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Multidisipliner çalışmalara katkı sunan program kapsamında katılımcılara Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Korkulan oldu!
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Canlı yayında duyurdu! İşte transferini tamamladığı iki isim

Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak