Haberler

Vali çocuklarla çizgi film izledi, dijital bağımlılığa karşı uyardı

Vali çocuklarla çizgi film izledi, dijital bağımlılığa karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bağımlılıkla mücadele programında sinema tırında çocuklarla çizgi film izledi, stantları gezerek öğrencileri dijital bağımlılık ve internet dolandırıcılarına karşı uyardı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sinema tırında çocuklarla çizgi film izledi, meydanda kurulan stantları gezen öğrencileri ise dijital bağımlılığına karşı uyardı.

Bartın Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Güçlü bağlar Sağlıklı Yarınlar isimli Bağımlılıkla Mücadele projesi yıl sonu programı gerçekleştirildi. Meydana Emniyet, jandarma, Yeşilay, Müftülük gibi kurumlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor gibi il müdürlüklerinin stantları kuruldu. Meydanda bulunan TRT sinema tırında çizgi film izleyen öğrenciler de stantları gezerek, bağımlılık karşısında bilinçlendirildi. Çocuklar stantlarda bulunan broşürlere ve zeka ve strateji oyunlarına ilgi duyarken, velileri ise Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik arama köpeği Sis'i severek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra sinema tırına giren Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çocuklarla birlikte çizgi film izledi.

Çocukların yoğun ilgisini gören Vali Nurtaç Arslan, çocuklara ise bağımlıklar konusunda hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Çizgi filmin ardından stant gezilerini sürdüren Vali Nurtaç Arslan, sohbet ettiği öğrencileri dijital bağımlılık ve internet dolandırıcılarına karşı uyardı.

Program sonunda ise proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili istifa etti

Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralamasında' ilk sırada

''En iyisiyim'' diyeni bile geçtiler!
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi