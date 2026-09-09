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Balıkesir Üniversitesine Uluslararası Bremen ICETOL 2026’da yoğun ilgi

Balıkesir Üniversitesine Uluslararası Bremen ICETOL 2026’da yoğun ilgi
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Uluslararası Eğitim Teknolojisi ve Çevrimiçi Öğrenme Konferansı (ICETOL 2026), Balıkesir Üniversitesinin de ortakları arasında yer aldığı uluslararası iş birliğiyle Almanya’nın Bremen şehrinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Eğitim Teknolojisi ve Çevrimiçi Öğrenme Konferansı (ICETOL 2026), Balıkesir Üniversitesinin de ortakları arasında yer aldığı uluslararası iş birliğiyle Almanya'nın Bremen şehrinde gerçekleştirildi.

Altıncı kez düzenlenen ICETOL 2026, eğitim teknolojileri ve çevrimiçi öğrenme alanında dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen, araştırmacı ve eğitim uzmanlarını bir araya getirdi. Constructor Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansın ana teması "Belirsiz gelecekler için eğitim: öğrenme, direnç ve sorumluluk" oldu. Yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta, 76 ülkeden 500'ün üzerinde kurumdan bin 365 katılımcı yer aldı. Konferans kapsamında yaklaşık 700 bildiri sunularak eğitim teknolojileri, çevrimiçi öğrenme, öğrenme süreçleri, dayanıklılık ve eğitimde sorumluluk gibi farklı alanlarda güncel akademik çalışmalar ve uygulamalar paylaşıldı.

Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarını ve araştırmacıları buluşturan konferans, bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı. Konferansta İngilizce, Türkçe, Almanca ve İspanyolca olmak üzere dört farklı dilde sunumlar gerçekleştirildi. ICETOL 2026'ya; Balıkesir Üniversitesinin yanı sıra Constructor Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Açık Üniversite (Birleşik Krallık), Ohio State Üniversitesi, Mary Immaculate Koleji, AKAD Üniversitesi, Güney Afrika Üniversitesi, Burgos Üniversitesi, Kuzey-Batı Üniversitesi, EDTECH-U, Berrechid Yüksek Eğitim ve Öğretim Okulu (ESEFB), Malaga Üniversitesi, Amerikan Uluslararası Üniversitesi-Bangladeş ve Iqra Üniversitesi destek verdi. Uluslararası ölçekte geniş bir katılımla tamamlanan ICETOL 2026, eğitim teknolojileri ve çevrimiçi öğrenmenin geleceğine ilişkin akademik tartışmaların geliştirilmesine ve ülkeler arası bilgi paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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