İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan bir silah ve mühimmat deposunda şiddetli patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçleri çevredeki yolları trafiğe kapattı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzey kırsalında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın, Sarmada yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerinde bulunan silah ve mühimmat deposunda yaşandığı belirtildi.

İLK BULGULAR MÜHİMMATI İŞARET EDİYOR

İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan, ekiplerin ihbarın ardından bölgeye sevk edildiğini açıkladı. İlk verilerin patlamanın mühimmattan kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.

8 KİŞİ YARALANDI

İdlib Basın Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerel kaynaklar, yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

BÖLGEYE ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Patlamanın ardından olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken güvenlik güçleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı