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Endüstri Mühendisliği öğrencileri projelerini sundu

Endüstri Mühendisliği öğrencileri projelerini sundu
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Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri, tasarım projelerini Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya sundu. Rektör, teorik bilgi ile uygulamayı birleştiren projeler için öğrencileri tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından "Endüstri Mühendisliği Tasarımı II" dersi kapsamında hazırlanan poster sunumlarını Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya sundular.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri Dekan Prof. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Aydın Keskin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile bölüm akademisyenlerinin de katıldığı etkinlikte öğrencilerin dönem boyunca üzerinde çalıştıkları tasarım projelerini inceleyen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alarak yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren ve endüstriyel alanların yanı sıra ulaşım projeleri gibi şehre dair konularla ilgili sunumları dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Oğurlu, akademik ve uygulama odaklı üretimleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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