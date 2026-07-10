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Balıkesir'de İHA destekli haritalama eğitimi hayata geçirildi

Balıkesir'de İHA destekli haritalama eğitimi hayata geçirildi
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Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İHA fotogrametri ile haritalama eğitimlerine başladı. Lisans ve lisansüstü programlara yeni dersler eklenirken, öğrenciler uygulamalı eğitimlerle teknolojik yetkinlik kazanıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İHA Laboratuvarı, İHA fotogrametri ile haritalama eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda Coğrafya Bölümü lisans programına COG3128 Coğrafyacılar için İHA Operatörlüğü ve COG3226 İHA Fotogrametrisine giriş dersleri eklenirken, lisansüstü programlarda ise COG6226 İHA Fotogrametri ile Jeomorfometri Analizleri ile COG6227 İHA Fotogrametri ile Dijital İkiz ve Haritalama dersleri açıldı.

Bölüm, güçlendirilen laboratuvar altyapısı, uygulamalı eğitimler ve saha çalışmalarıyla da öğrencilerin teknolojik yetkinliklerini artırmayı ve onları çalışma hayatına daha donanımlı bireyler olarak hazırlamayı hedeflerken, bu doğrultuda; Uzaktan Algılama, Bilgisayarlı Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş ve Arazi Uygulamaları dersleri ortak bir uygulamada bir araya getirildi. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında öğrencilere insansız hava araçlarıyla uygulamalı haritalama eğitimi verildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serap Sunay, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Köse ve BAÜN GISLAB Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş'ün katılımıyla başlayan etkinlikte, kampüs göleti ve Botanik Bahçesi üzerinde planlı İHA uçuşları gerçekleştirildi. Uçuşlardan elde edilen ham veriler daha sonra GISLAB laboratuvarında işlenerek; ortofoto, Sayısal Yükseklik Modeli, Sayısal Yüzey Modeli, Sayısal Arazi Modeli ve eş yükselti eğrileri Contour gibi temel Coğrafi Bilgi Sistemleri veri katmanları üretildi.

Gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler, İHA tabanlı fotogrametri süreçlerini sahada deneyimleme ve elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarıyla analiz edilerek harita üretim süreçlerine dönüştürülmesini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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