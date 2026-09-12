Haberler

Balıkesir’de öğrenciler için uyum haftası tamamlandı

Balıkesir’de öğrenciler için uyum haftası tamamlandı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okula Uyum Haftası, il genelindeki tüm ilçelerde tamamlandı.

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okula Uyum Haftası, il genelindeki tüm ilçelerde tamamlandı. Okullar, öğrenciler için ilk haftadan yuvasına dönüştü ve okula uyum sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla planlanan "Okula Uyum Haftası", 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Balıkesir'de de başarıyla tamamlandı. Hafta boyunca ilimiz genelindeki okullarda öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamlarına uyum sağlamalarını destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bakanlığın belirlediği doğrultuda hazırlanan uyum çalışmaları; oyun, etkileşim ve yaşantıya dayalı öğrenme anlayışıyla yürütülürken öğrencilerin okul ortamını tanımaları, kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri, arkadaşlarıyla iletişim kurmaları ve yeni eğitim hayatlarına olumlu bir başlangıç yapmaları hedeflendi. Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların gelişim özellikleri ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınırken; ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilerin de yeni okul ve eğitim kademelerine uyumlarını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirildi.

Uyum Haftası kapsamında okul-aile iş birliğine de özel önem verildi. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını desteklemek amacıyla "Ailemle Okul Yolu Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecek gelişim ve rehberlik çalışmalarının, eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülmesi planlandı. Ayrıca okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" aracılığıyla çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve okul deneyimlerini kayıt altına almaları, birlikte öğrenmeleri ve eğitim yolculuklarına ait güzel hatıralar biriktirmeleri amaçlandı. Balıkesir'de 11 Eylül Cuma günü itibarıyla tüm ilçelerde tamamlanan Okula Uyum Haftası, öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına güven, merak ve heyecanla başlamaları için önemli bir ilk adım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
'Yapamazsın' dediler ama o kimseyi dinlemedi! Kadın oto tamir ustası 16 yıldır araç tamir ediyor

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler